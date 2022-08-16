Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте и ядерном терроризме России на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
В частности, президенты обсудили ситуацию вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.
Об этом Зеленский сообщил в Сети.
"Продолжил диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерный терроризм РФ на ЗАЭС. Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку", – говорится в заявлении главы государства.
Украинский лидер добавил, что обсудил с французским также усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности.
"Мы должны увеличивать санкционное давление на РФ", – резюмировал Зеленский.
Ранее французские СМИ анонсировали, что Макрон и Зеленский созвонятся для обсуждения войны в Украине.
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