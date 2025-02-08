Зеленский рассказал, может ли Трамп заставить Путина идти к миру

Трамп должен повлиять на Путина и вынудить его сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну.

Президент США Дональд Трамп должен сыграть ключевую роль в прекращении войны между Украиной и Россией, вынудив российского лидера Владимира Путина к переговорам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

"Самое главное сегодня — чтобы президент Трамп, а он может это сделать, заставил Путина, который не хочет никаких конкретных ответов. И я сейчас говорю не об ответственности за все то, что он принес, и принесла эта война на территорию нашего государства, а о том, что он, конкретно он, не хочет заканчивать войну. па. Конкретные шаги, чтобы принудить его к дипломатии. И для этого Украина разрабатывала много разных документов.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина готова сотрудничать с поддерживающими нашу страну и помогающими ее защищать, ведь нам понятны истинные намерения Путина.

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