Зеленский рассказал, на какой компромисс готова Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказал об условиях и перспективах будущих гарантий безопасности для страны в контексте переговоров о мире.

Об этом сказал президент Зеленский, отвечая на вопросы журналистов онлайн.

«Перед всем украинскими условиями, само начала, а может не условиями, правило сказать, желанием было вступления в НАТО, и это были реальные гарантии безопасности. Такой, например, то, которые партнеры получили из Штатов, из Европы не поддержали», — сказал он.

Президент напомнил, что стремление Украины вступить в НАТО было одним из первоначальных приоритетов, но полной поддержки от союзников тогда не было.

«Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной с США, а именно гарантии Article 5 Like из США для нас, и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран: Канады, Японии, то что эти гарантии безопасности для нас — это возможность, чтобы не начался еще один приход в Российскую агрессию. И это уже компромисс с нашей стороны», — сказал он.

