- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 286
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский рассказал, на какой компромисс готова Украина
Президент рассказал, каких гарантий безопасности Украина ожидает от США и Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказал об условиях и перспективах будущих гарантий безопасности для страны в контексте переговоров о мире.
Об этом сказал президент Зеленский, отвечая на вопросы журналистов онлайн.
«Перед всем украинскими условиями, само начала, а может не условиями, правило сказать, желанием было вступления в НАТО, и это были реальные гарантии безопасности. Такой, например, то, которые партнеры получили из Штатов, из Европы не поддержали», — сказал он.
Президент напомнил, что стремление Украины вступить в НАТО было одним из первоначальных приоритетов, но полной поддержки от союзников тогда не было.
«Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной с США, а именно гарантии Article 5 Like из США для нас, и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран: Канады, Японии, то что эти гарантии безопасности для нас — это возможность, чтобы не начался еще один приход в Российскую агрессию. И это уже компромисс с нашей стороны», — сказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что политолог рассказал, возможна ли демилитаризация Донбасса без международных сил.