Зеленский рассказал, на какой шаг Путин точно не отважится

Россия не рискнет использовать ядерное оружие, поскольку это было бы «безумием».

Такое заявление в эфире телеканала Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Потому мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе нам нужна новая планета», — сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что существуют болезненно бьющие по агрессору инструменты — прежде всего, санкции и ограничения, в частности, по экспорту российских энергоносителей.

Напомним, Путин подтвердил новый принцип, по которому Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против себя или Беларуси с применением обычного оружия, угрожающего суверенитету и территориальной целостности.

Утверждение доктрины произошло на фоне сообщений, что США позволили Украине наносить удары дальнобойным оружием по России.

Ранее Путин уже обещал, что Москва жестко отреагирует на такое решение.

«Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму бить по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: принимают страны НАТО непосредственное участие в военном конфликте или нет», — заявлял Путин.

В Киеве такие заявления Путина тогда назвали «ядерным шантажом», который «не работает».

«Ядерный шантаж — единственный инструмент, который есть у России для устрашения мира, и он не сработает», — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.