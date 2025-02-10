Зеленский анонсировал бонусы и льготы для 18-25 летних украинцев после службы в ВСУ

Украинцы в возрасте 18-25 лет, подпишущие годовой контракт с армией, получат 1 млн грн бонуса, бесплатное обучение в вузах, льготные условия на ипотеку (0% годовых, с покрытием процентов государством) и другие привилегии.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, инициатива исходит от военных командиров и Министерства обороны. Он рассказал, что это совместная работа, и предложение полезно для тех, кто хочет подписать контракт на один год, с возможностью продления.

"Прежде всего, инициатива идет от военных командиров и Министерства обороны, мы общались и обсуждали детали с командирами, отдельно с Павлом Полисой и генералом Мойсюком, и этот вопрос также обсуждался на ставке. Это большая совместная работа, и мне кажется, что это предложение будет полезно для людей, желающих уйти на один год. Они могут продлить, если захотят, но это контракт на год", — сказал он.

Он сообщил, что в ближайшие дни объявят детали контракта.

"В ближайшие дни — завтра или послезавтра — все детали будут официально объявлены. Некоторые из них: человек сможет за год заработать дополнительно 1 млн грн, а также будет иметь возможность без экзаменов выбрать высшее учебное заведение после этого года и учиться бесплатно, потому что государство покрывает все расходы. важные условия, такие как направления службы и бригады, поскольку это экспериментальный контракт. Все подробности будут уточнены в ближайшее время, поэтому давайте дождемся официальных объявлений", — рассказал он.

Напомним, по мнению Максима Жорина, в Украине следует на государственном уровне ввести базовую общевойсковую подготовку, которая будет обязательной для всех граждан. Он отметил, что каждый раз после таких курсов находятся те, кто потом добровольно идет служить в армию.

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