Зеленский рассказал, о чем будет говорить на встрече с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем будет разговаривать с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос журналистов.

«Прежде всего, хочу сказать, что наши команды очень неплохо поработали. Я благодарен. И подготовили первые драфты нескольких документов. Есть некоторые вопросы, которые можем говорить только мы, на уровне лидеров», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что будет разговаривать с Трампом о гарантиях безопасности. Он поблагодарил украинскую и американскую стороны за наработку соответствующего документа.

«Мы будем говорить о гарантиях безопасности. Я благодарен обеим сторонам за то, что действительно документ был очень хороший, сейчас наработки сильные», — сказал президент Украины.

Будут разговаривать стороны и о восстановлении Украины.

Зеленский также заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.

«Если честно, тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90% готов. Наша задача — делать так, чтобы все было готово на 100%. Это непросто. И никто не говорит, что 100% это сразу будет, но тем не менее. Мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат», — высказался глава государства.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что у него в ближайшее время состоится неотложная встреча с Трампом. Как отметил украинский лидер, после отчета секретаря СНБО Рустема Умерова о результативных контактах с американскими партнерами, стороны согласовали встречу на уровне лидеров. Глава государства подчеркнул серьезность момента, отметив, что ряд стратегических вопросов может быть решен еще до завершения текущего года.

По данным журналиста Axios Барака Равида, Трамп проведет встречу с Зеленским в воскресенье, 28 декабря, в Мар-а-Лаго.