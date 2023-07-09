Зеленский рассказал, о чем договорился с Дудой в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда во время встречи в Луцке 9 июля обсудили саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"На мероприятиях в Луцке с Анджеем Дудой смогли коротко, но очень предметно поговорить о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Договорились действовать вместе, чтобы получить лучший результат для Украины", – сообщил Зеленский.

Дуда отметил, что его визит в Луцк свидетельствует о дружбе Польши с Украиной "перед лицом тяжелой истории".

"Сегодня в Луцке, Украина, мы встретились с президентом Владимиром Зеленским, чтобы засвидетельствовать дружбу перед лицом тяжелой истории, а также провести заключительные консультации перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который начнется через два дня. Для Польши очень важна эффективная поддержка Украины в ее стремлении к членству в Альянсе", – сказал польский президент.

Напомним, что в воскресенье, 9 июля, Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Луцке, где почтили память жертв Волынской трагедии 1943 года.

Президенты Польши и Украины приняли участие в экуменическом богослужении в католическом костеле Петра и Павла в Луцке.

Президенты Украины и Польши в костеле в Луцке

После молитвы главы государств вместе поставили свечи перед алтарем.

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