Зеленский рассказал, о чем Трамп разговаривал с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп во время своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил все 20 пунктов мирного плана.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам.

«Ну, прежде всего, президент Трамп мне сказал, что он проговорил, был долгий разговор с Путиным, он проговорил все 20 пунктов плана — пункт за пунктом. И я его за это поблагодарил», — сказал Зеленский.

Он отметил важность того, чтобы все стороны были в одном контексте, и чтобы Трамп с Путиным проговаривали именно этот документ из 20-ти пунктов, а не другие какие-то документы.

«Он (Трамп — ред.) сказал, на что Путин готов. Я не хочу сейчас говорить детали, но я сказал президенту, что для нас очень важно. Это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела», — отметил украинский лидер.

Напомним, перед встречей с Зеленским во Флориде 28 декабря Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В Кремле сообщили, что российский диктатор поддержал инициативу президента США по созданию специальных рабочих групп для урегулирования войны в Украине. Первая группа сосредоточится на вопросах безопасности, а вторая — на экономической проблематике. Кремль продолжает настаивать на «политическом решении» по Донбассу как ключевом условии прекращения огня.

Сам Трамп заявил, что Путин якобы хочет успеха Украины и предлагает энергоресурсы по низким ценам. Несмотря на такую риторику, президент США признал: диктатор отказался прекращать огонь для проведения референдума, опасаясь перегруппировки сил.