Уничтожение вражеских дронов: Зеленский анонсировал новые методы

Президент Украины сообщил о прогрессе в борьбе с беспилотниками.
Украина активно разрабатывает технологии борьбы с беспилотниками и уже достигла значительного прогресса.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
"Мы сейчас работаем над одной технологией против дронов, и мы там очень близки к положительным результатам. И я уже видел положительный результат, но важно его разработать, чтобы он массово был положительным, а не единовременно", — рассказал глава государства.
Напомним, ранее мы писали, что украинские беспилотники ZEUS и HADES официально кодифицированы и допущены к использованию в подразделениях ВСУ.
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