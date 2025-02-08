Уничтожение вражеских дронов: Зеленский анонсировал новые методы

Президент Украины сообщил о прогрессе в борьбе с беспилотниками.

Украина активно разрабатывает технологии борьбы с беспилотниками и уже достигла значительного прогресса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

"Мы сейчас работаем над одной технологией против дронов, и мы там очень близки к положительным результатам. И я уже видел положительный результат, но важно его разработать, чтобы он массово был положительным, а не единовременно", — рассказал глава государства.

Напомним, ранее мы писали, что украинские беспилотники ZEUS и HADES официально кодифицированы и допущены к использованию в подразделениях ВСУ.

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