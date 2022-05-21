Зеленский рассказал о двойном значении 21 мая для Украины: детали

В Украине 21 мая отмечают День науки и День Европы, поэтому по этому случаю президент Владимир Зеленский поблагодарил ученых за развитие государства, а также дипломатов за усилия для евроинтеграции страны.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 21 мая.

"Сегодняшний день в нашем государстве имеет двойное значение. Это День науки. И – День Европы. Я поздравляю наших ученых, которые, несмотря на все трудности, тем не менее работают ради того, чтобы Украина сохранила и развила свой научный потенциал", – сказал президент.

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Он заметил, что обычно во время полномасштабной войны все силы общества и государства могут быть направлены только на защиту. И это значительные ограничения и для науки, и для культурной сферы, и для других фундаментальных частей общественной жизни.

"Но – такое время. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуться к правилам мирного времени", – добавил Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто прилагает усилия, чтобы Украина наконец стала частью объединенной Европы.

"Всем нашим дипломатам, всем нашим государственным служащим, которые сейчас должны за считанные недели выполнить задачу, которую другие государства преодолевали годами, когда шли в Евросоюз. И хочу подчеркнуть: наш евроинтеграционный путь – это не просто о политике. Это о качестве жизни. И о том, что украинцы чувствуют жизненные ценности так же, как и абсолютное большинство европейцев", – подчеркнул украинский лидер.

День науки и день Европы - обращение Зеленского в конце 87-го дня войны

Напомним, 21 мая Зеленский заявил, что государство не согласится ни на какие-либо альтернативы вступлению в Евросоюз. Украине не нужен такой "компромисс Европы с РФ".

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