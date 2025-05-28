Зеленский рассказал о ходе переговоров и объяснил, почему мира до сих пор нет

Президент Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам и миру, однако Россия пока не демонстрирует желание прекратить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 27 мая.

"Мы просим: давайте сядем за стол переговоров. Давайте двигать эту войну к миру. Давайте остановимся. Но любая война должна остановиться благодаря чему - благодаря политической воле, любой воле. Воля до окончания войны", - сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что первым шагом должно быть прекращение огня, однако Россия этого не признает.

"И если Россия не признает прекращение огня, то они на самом деле не хотят этого на сегодняшний день. Потому что недостаточно давления", - добавил Зеленский.

Он предостерег, что отсутствие международного давления только усугубляет аппетиты агрессора.

"Если завтра все в Европе, Латинской Америке, Колумбии не будут вводить санкции, скажут, что это просто двусторонний конфликт, и не будут помогать Украине политически или экономически, не будут давить, - они никогда не остановятся", - отметил президент.

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По словам Зеленского, Россия не отказалась от своей цели – оккупации территорий Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, когда ожидает "меморандум" от РФ и готовит ли украинская сторона свои предложения.