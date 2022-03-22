Зеленский рассказал о "капкане" Путина для вероятного начала Третьей мировой войны

Россия специально выдвигает такие требования на переговорах, от которых Украина точно откажется.

В планах президента России Владимира Путина – не только захватить Украину, но страны Балтии, а также установить контроль над другими странами в Европе, как это в свое время делал Советский Союз. И на переговорах российская сторона специально выдвигает такие требования, чтобы Украина точно от них отказалась и чтобы у Кремля было оправдание, что, мол, Киев не захотел. Все это может привести к началу Третьей мировой войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью общественным вещателям, которое 21 марта показали в эфире украинских телеканалов.

"Это значит, что все-таки он (Путин – ред.) и не собирался заканчивать эту войну, что в его планах Украина – это как промежуток до того результата, о котором он говорил, чтобы пойти дальше на Европу. Прежде всего балтийские страны — те страны, которые входили в Советский Союз, а также другие страны, в которых была советская армия, где Советский Союз оказывал влияние. Я это говорил и нашим партнерам, и господину Шольцу (канцлеру Германии – ред.) говорил, что вы можете получить на границах российских военных, если они пойдут. Но мы точно понимаем, что это точно Третья мировая война тогда", – сказал Зеленский.

Провал переговоров по завершению войны России против Украины будет означать, что у Москвы и не было желания завершать боевые действия, а в глобальных планах – захват Европы.

"Я сказал, что если провалятся наши с ним переговоры, то это будет точно говорить, что он не случайно ставит такие условия, от которых Украина должна отказаться. Это такой капкан – поставить такие условия, чтобы мы не смогли согласиться для того, чтобы потом сказать: "Да, я же ушел, они ведь просто не захотели мира", — отметил Зеленский.

"Боритесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов!" - обращение Владимира Зеленского

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