Зеленский рассказал о контактах с командой Трампа

Диалоги проходят каждый день.
Контакты между командой Зеленского и командой Дональда Трампа проходят каждый день.
Об этом в интервью Reuters сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"С Келлогом, Уолтцом моя команда работает каждый день. И вчера, и сегодня были контакты. Проговаривают какие-то общие вещи, а конкретика будет немного позже", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что для партнеров по-прежнему важно сначала обсудить свои вопросы, а уже потом вести разговор с противником.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с Зеленским. По словам Трампа, переговоры, скорее всего, состоятся в Вашингтоне.
"Я, наверное, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", — уточнил американский лидер.
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