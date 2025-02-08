Зеленский рассказал о контактах с командой Трампа

Диалоги проходят каждый день.

Контакты между командой Зеленского и командой Дональда Трампа проходят каждый день.

Об этом в интервью Reuters сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С Келлогом, Уолтцом моя команда работает каждый день. И вчера, и сегодня были контакты. Проговаривают какие-то общие вещи, а конкретика будет немного позже", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что для партнеров по-прежнему важно сначала обсудить свои вопросы, а уже потом вести разговор с противником.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с Зеленским. По словам Трампа, переговоры, скорее всего, состоятся в Вашингтоне.

"Я, наверное, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", — уточнил американский лидер.

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