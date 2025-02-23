Зеленский рассказал о меморандумах и соглашениях по обеспечению безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важности заключения соглашений по обеспечению экономической стабильности в стране. Он отметил, что именно меморандум является основой для будущих соглашений, подробно описывающих вопросы фондов, гарантий безопасности и финансовых ресурсов для восстановления Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции "Украина. Год 2025”.

Зеленский подчеркнул, что такие фонды, эффективно работающие на Ближнем Востоке, должны быть внедрены и в Украине. Он подчеркнул, что эти фонды работают быстрее и с меньшей бюрократией, что позволяет добиться желаемых результатов в более короткие сроки.

“Если мы будем идти по правильным шагам и работать с уважением друг к другу, то мы обязательно достигнем цели. Соединенные Штаты Америки уже активно работают с нами, и мы должны учитывать их интересы как часть гарантий безопасности для Украины", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул важность обсуждения экономических соглашений в рамках гарантий безопасности с партнерами и международными компаниями, особенно в контексте того, что бизнес-интересы могут стать важной составляющей на пути к стабильности.

“Мы должны иметь на столе все возможные варианты для обсуждения. Если экономические соглашения станут частью гарантий безопасности, это должно быть зафиксировано на уровне международных договоренностей», – добавил он.

Напомним, Зеленский объяснил, почему Украина не согласилась на первый вариант соглашения по редкоземельным металлам. По его словам, предложение не содержало никаких гарантий безопасности для Украины.

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