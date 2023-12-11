Зеленский рассказал о переговорах в Аргентине и анонсировал выступление в Конгрессе США

Президент Владимир Зеленский рассказал о встречах и переговорах в Аргентине.

Об этом шла речь во время ежедневного обращения главы украинского государства к нации.

"Да даже шире – сегодня Украину здесь услышали и другие государства Латинской Америки. Представил Украину на инаугурации нового Президента Аргентины. Провел и первые переговоры с Хавьером", — говорится в обращении президента.

"Сегодня здесь на площадях, на улицах много скандировали слово «свобода» – libertad, и это то, что нас ощутимо сочетает – Украину и Аргентину, наши народы, которые больше всего ценят свободу, свою идентичность и стремятся жить – жить достойно. Хав' ер хочет силы для своей страны, и я почувствовал: стремится к честности международных отношений. Я поблагодарил его за поддержку Украины, пригласил вместе с нами работать ради восстановления мира", — отметил Зеленский.

Обсудили двустороннее сотрудничество между нашими странами, которое может добавить экономической прочности и рабочих мест для наших народов. Хорошая, светлая встреча. Я искренне желаю Аргентине правильных решений и устойчивого роста: пусть бедности станет меньше, силы – больше. И пусть свобода только растет. Здесь же в Буэнос-Айресе провел переговоры еще с тремя лидерами стран региона: Парагвай, Уругвай, Эквадор. Обсудили нашу международную работу с ними, наше сотрудничество", — отметил глава украинского государства.

На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно – и понятно, что о наших, европейских делах. Сегодня же говорил с Президентом Франции Макроном и Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен – два телефонных разговора. уровни Евросоюза и о совместной защите Европы. Благодарен за поддержку", — добавил Зеленский.

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Президент встретился с общиной в Аргентине – с теми украинцами, чьи корни здесь уходят в глубины в десятки и десятки лет. "Благословен за сохранение нашей, украинской культуры, нашей идентичности, нашего языка. Я благодарен за то, что связь с Украиной сохраняется, несмотря на географию, несмотря на любые проблемы", — уточнил глава украинского народа.

"Завтра и послезавтра вместе с командой буду в Вашингтоне – запланированы встречи, переговоры. Президент Байден, Конгресс. Весомые вещи. Каждый день каждый час используем, чтобы дать Украине, нашему народу больше – дать больше возможностей, дать больше защиты, больше силы. Я благодарю всех, кто помогает! Спасибо всем, кто дерется и работает ради интересов нашего государства, нашего общества, нашей свободы и нашей победы!", — анонсировал визит в США Зеленский.

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