Зеленский рассказал о планах визита в США — о чем будут говорить

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в США, который состоится 17 октября. Помимо встречи с Дональдом Трампом он планирует провести переговоры с сенаторами, конгрессменами, военными и представителями энергетических компаний, а также принять участие в других важных встречах.

Об этом глава государства рассказал во время брифинга.

Главные темы во время визита — вопрос противовоздушной обороны и возможности Украины наносить дальнобойные удары для давления на Россию.

"Мы говорили (с Трампом) о вопросах энергетики. Это вызов, это понятно. Также мы говорили о новых дальнобойных возможностях Украины. И мы об этом с ним говорили подробно. Нам не хватило одного звонка. Мы договорились на следующий день, в воскресенье", - сказал Зеленский.

Он добавил, что обсуждение продолжилось в более широком кругу участников, среди которых были премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса Андрей Ермак, председатель Совета национальной безопасности и обороны, Рустем Умеров и представители дипломатического сектора.

"Мы обсуждали уже большие детали именно тех вызовов. И именно того, что мы хотели. И чего ожидали от Америки. То мы видели их поддержку. Мы обсудили поле боя. Совпадает, что в России ничего не получалось. Мы обсудили некоторые вопросы. Такие сенситивные", - добавил президент.

Зеленский отметил, что этого разговора "не хватило", хотя он был предметным.

"Будет несколько встреч. И я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", – подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне пройдет встреча между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.