Зеленский рассказал о поездке на фронт и поблагодарил военных (фото)

Об этом идет речь в социальных сетях украинского президента Владимира Зеленского.

"Подразделения «Хортицы», отличившиеся в битве за Бахмут, героически отличились – молодцы, воины! Наши морпехи – очень мощные, очень аккуратные. Спасибо, что стараетесь беречь жизнь наших воинов. «Таврия», юг, фронт. Насыщенный день, много эмоций…", — заметил Зеленский.

"Имел честь наградить наших воинов, поблагодарить лично, пожать руку. Спасибо за все ваши слова поддержки, ребята! Спасибо за объятия – очень теплые – всем сегодня. И спасибо за ваши шевроны: это очень почетно для меня, и о каждом шевроне расскажу отдельно .Все наши воины, от солдата и матроса до генерала, молодцы!", — добавил глава государства.

Поїздка Зеленського на фронт (10 фото)

Напомним, что ранее Зеленский наградил бойцов, освобождавших Запорожскую область.