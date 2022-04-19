Зеленский рассказал о послевоенном восстановлении и развитии Украины

"Основная тема в них – фактически о деньгах", – сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное совещание по послевоенному восстановлению и развитию Украины.

Об этом он заявил в традиционном обращении к украинскому народу.



"Уже сейчас нужно подробно все проработать, чтобы – когда война завершится – мы были полностью готовы".

Мы разрабатываем комплексный план, предусматривающий восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины. Речь идет не только об объеме физической работы – построить жилье, восстановить предприятия, завести новый бизнес, который будет работать на восстановление инфраструктуры и обновление экономических отношений в нашем государстве. Но и о переосмыслении того, как будет развиваться наша страна дальше. Какие отрасли могут стать основой роста после войны. Какие решения и ресурсы необходимы, чтобы увеличить уровень переработки в Украине и не торговать сырьем, как это было раньше. Какие города станут локомотивами экономического и технологического роста, подтягивая за собой близлежащие районы", — заметил он.

"По состоянию на это время – если внимательно послушать все дискуссии, которые ведутся в нашей стране на разном уровне о послевоенном восстановлении – основная тема у них фактически о деньгах. Какой пакет финансов нужен, чтобы возобновиться после войны? Но я всегда подчеркиваю, что деньги – это не фундамент для развития страны. Идеи, люди – вот фундамент. А уж когда есть идеи, есть наш народ, то начинаешь видеть, для чего и в каком объеме нужны деньги", — отметил украинский лидер.

"Надо иметь четкое понимание того, какой мы видим ту или иную отрасль нашей экономики, какое направление развития ожидаем от того или иного города, какую пользу может принести государству в целом тот или иной институт. Конечно, для малого и среднего бизнеса должны обеспечить максимально комфортное и свободная среда С точки зрения налогов и административных отношений Конечно, что цифровизация – это топ-приоритет.Топприоритет для нас – это безопасность.Оборонительный потенциал должен быть на новом уровне. ", – подчеркнул Зеленский.

"Но все это должно работать на конкретное видение того, какой будет Украина. Какая она будет через год после войны, через 5 лет после войны, через 10, через 20 лет. Что именно будет важным для наших людей. Что именно будет важным для глобального бизнеса Какое количество рабочих мест и в каких отраслях будет доступно для украинцев. Неотъемлемым элементом такого стратегического видения есть вступление Украины в Европейский Союз", — резюмировал украинский президент.

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