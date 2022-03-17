Зеленский рассказал о приоритетах Украины на переговорах с Россией по завершению войны

Зеленский рассказал о приоритетах Украины на переговорах с Россией по завершению войны

Президент заверил, что Киев не собирается отдавать свои территории, а наоборот, стремится вернуть уже оккупированные Крым, Донбасс и территории других областей.

Во время переговоров с Россией о завершении войны украинская сторона имеет важные приоритеты, среди которых суверенитет и восстановление территориальной целостности.

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Об этом в ночном видеообращении 17 марта сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах абсолютно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны", — отметил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 21 дня войны

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публикацию на Financial Times и уточнил, на что может согласиться Украина во время переговоров.

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