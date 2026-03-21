Зеленский рассказал о результатах первого дня мирных переговоров в США
Украинская и американская сторона продолжат общение в воскресенье, 22 марта.
Украинская делегация провела первые переговоры в Соединенных Штатах, встретившись со спецпредставителями президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 21 марта.
«Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну — войну России против Украины. Война никому не нужна», — подчеркнул он.
По словам Зеленского, украинская и американская сторона продолжат общение в воскресенье, 22 марта.
«Самое главное — понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно», — отметил украинский президент.
Он также отметил, что из-за «иранской ситуации» геополитические проблемы возросли.
Зеленский добавил, что ожидает детальный доклад украинских переговорщиков.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Майами (штат Флорида) на двусторонние переговоры с представителями США.
В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель председателя ОП Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.