Зеленский рассказал о результатах первого дня мирных переговоров в США

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Украинская делегация провела первые переговоры в Соединенных Штатах, встретившись со спецпредставителями президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 21 марта.

«Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну — войну России против Украины. Война никому не нужна», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, украинская и американская сторона продолжат общение в воскресенье, 22 марта.

«Самое главное — понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно», — отметил украинский президент.

Он также отметил, что из-за «иранской ситуации» геополитические проблемы возросли.

Зеленский добавил, что ожидает детальный доклад украинских переговорщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Майами (штат Флорида) на двусторонние переговоры с представителями США.

В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель председателя ОП Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.