Зеленский рассказал о страхе Путина из-за поражения в войне

Украинский президент Владимир Зеленский говорит, что российский диктатор Владимир Путин опасается потерять себя в своем государстве. А именно этим для него обернется праздник в войне против Украины, которую затеял Кремль.

Такое мнение глава государства высказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"Если мы сломаемся, он будет есть дальше другие государства, которые были когда-то в СССР. Поэтому абсолютно понятны его шаги. Его проигрыш на поле боя – это его проигрыш внутри государства. Вот чего он боится – потерять себя в своем государстве", — подчеркнул он. Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский сделал мощное заявление во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности. По его словам, агрессорка Россия упадет в этом году и украинской победе в войне нет альтернативы: "Россия и Голиаф упадут в этом году. И нам удастся это завершить, как удалось Давиду".

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