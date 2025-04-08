Зеленский рассказал о темах на Рамштайне: контингенты, ПВО и оружие

Президент Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский обозначил ключевые темы, которые будут обсуждаться на этой неделе в рамках встреч в формате Рамштайн.

Об этом глава государства рассказал на совместном брифинге с премьер-министром Бельгии.

Президент подчеркнул, что это очень важный вопрос, который стоит на повестке дня.

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В пятницу же участники встречи перейдут к обсуждению “острых тем”:

проблемы зенитно-ракетной обороны (ПВО);

потребности в дополнительных оборонных пакетах;

участие государств, готовых открывать производства оружия в Украине.

Президент отметил, что уже получены сигналы от Великобритании и Германии о готовности приобщиться к таким инициативам. США, по его словам, также традиционно среди партнеров, хотя их присутствие на встрече пока не подтверждено.

“Мне кажется, нам есть что говорить с американцами. И будем верить, что они изменят свою позицию, особенно после сегодняшней новости: мы взяли плен китайских военных”, — добавил Зеленский.

Напомним, что Франция и Великобритания представили план размещения миротворцев в Украине.

Ранее на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что карта размещения военного контингента в Украине уже готова. Президент уточнил, что она непублична.