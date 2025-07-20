Зеленский рассказал о трех ключевых приоритетах Украины в работе с международными партнерами

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Украина определила ключевые приоритеты в работе с международными партнерами: это поставки и развитие производства оружия, восстановление городов и сел, а также юридическое привлечение России к ответственности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги по результатам совещания послов, которое состоялось в Запорожье, говорится в Telegramглавы государства.

Министр Сибига вместе с более 80 руководителями украинских дипломатических миссий посетил Запорожье, где вместе с главой области Иваном Федоровым обсудили главные задачи во взаимодействии со странами-партнерами.

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«Конкретные элементы в поставках оружия для наших воинов и развитие его производства. Конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах. Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской агрессии», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что «должны за следующие шесть месяцев достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям».

Неизменным приоритетом остается поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной. Президент подчеркнул: «Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов».

Также по результатам совещания было согласовано «решение о замене руководителей в некоторых посольствах», сообщил Зеленский.

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Напомним, ранее мы писали о том, что после рабочей встречи с министром обороны президент Владимир Зеленский дал указание немедленно оформить все необходимые соглашенияна поставку дронов, в частности беспилотников-перехватчиков, которые критически важны для защиты страны.