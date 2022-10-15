Зеленский рассказал о восстановлении после атак РФ и о ситуации на освобожденных территориях

В некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены по графику ограничивать поставки электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в некоторых городах и районах продолжается работа по восстановлению электроснабжения после атак со стороны российских войск.

Об этом он сказал в видеообращении 15 октября.

Президент поблагодарил всех тех, кто оперативно ликвидирует последствия российских террористических ударов: энергетики, работники ГСЧС, коммунальные службы и местные власти, строители, работники Национальной полиции, чиновники, которые координируют процесс восстановления.

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"Хотя в некоторых наших городах и районах энергетики еще вынуждены по графику ограничивать поставки электричества для сохранения стабильности системы, мы делаем и сделаем все, чтобы восстановить технические возможности для поставок", – заверил Зеленский.

Он также сообщил, что в освобожденных районах на Харьковщине, Херсонщине и Донетчине (в Лимане, в Святогорске) продолжается работа по возвращению порядка, социальных и медицинских услуг, энергоснабжения, связи и почты, водоснабжения и газа, где это возможно.

"Например, начали возвращать газоснабжение в Изюм – первые 500 семей города уже снова имеют в домах газ. Только за вчера подключено к газоснабжению более 3 тысяч домов в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области. Продолжаются работы и в других направлениях", – проинформировал глава государства.

Напомним, в ночь на 13 октября российские войска атаковали дронами-камикадзе инфраструктуру Киевщины. Оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Макаровской громаде.

После этого в "Укрэнерго" призвали жителей региона экономно потреблять электроэнергию, особенно – с 17:00 до 23:00.

А в Офисе президента попросили еще и жителей Житомирской, Черкасской и Черниговской областей экономить электроэнергию, чтобы помочь стране оправиться от утренних обстрелов Киевщины.

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