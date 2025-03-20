Зеленский рассказал, отдаст ли Штатам украинские АЭС

Зеленский сказал, что обсудил с Трампом возможность восстановления только ЗАЭС – и все. О других станциях речь не шла.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию, что якобы говорил с Дональдом Трампом о передаче США украинским АЭС.

Об этом президент Зеленский рассказал на Zoom-брифинге с журналистами.

По его словам, речь шла только о Запорожской АЭС. В частности, Трамп спросил о возможности возобновления ЗАЭС американскими силами.

"Да, можно модернизировать, вкладывать деньги. Я сказал, что мы готовы об этом с вами говорить, но речь идет исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией России", – ответил Зеленский.

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Глава государства уверен, что в условиях оккупации Запорожская АЭС не будет работать. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что сама ЗАЭС не может перейти под контроль Украины, если территории вокруг нее будут оккупированы.

"Я сказал, что только деоккупации станции недостаточно, потому что там должна быть инфраструктура – водообеспечение, технический персонал и еще очень много шагов для того, чтобы через полтора-два с половиной года станция начала приносить деньги, электричество для людей. Это мое видение", – сказал президент.

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп считает, что если США будут владеть объектами энергетики в Украине, то это будет лучшим средством их защиты.

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