Зеленский рассказал, планирует ли он встретиться с Байденом в ближайшее время

Президент подчеркнул, что Джо Байден по возможности может посетить Украину.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что американский лидер Джо Байден может прибыть в Украину, когда у него будет такая возможность.

Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Швеции в Киеве 15 февраля.

Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, планирует ли он встречаться с Байденом, отметил, что американского лидера ждут в Украине.

"Иногда мы встречаемся с президентом Байденом. Конечно, вы знаете, что мы приглашали президента, и когда будет у него возможность, думаю, он с удовольствием посетит Украину. Это важный сигнал поддержки нашего общества", — сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Байдена и США за поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что президент Зеленский может уехать в Польшу, когда в эту страну прибудет американский лидер Джо Байден. Пока официального подтверждения тому нет.

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