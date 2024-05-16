Зеленский рассказал, почему отложил все заграничные визиты

Сейчас все внимание сосредоточено на украинских текущих оборонных операциях.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро и проинформировал его о ситуации на фронте и попытках России расширить войну.

Об этом идет речь в социальных сетях.

"Все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты ", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что стороны подробно обсудили саммит мира, который может стать первым шагом к восстановлению справедливого мира.

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"Я благодарен премьер-министру Монтенегру за подтверждение участия Португалии и заверение, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки Саммита мира", — говорится в сообщении.

Напомним, РФ устроила серию ударов по Харьковщине, ВСУ отразили 11 атак в области.

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