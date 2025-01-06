Зеленский рассказал, почему США выбрали именно Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп одержал победу на выборах 2024 благодаря своему моральному превосходству над другими кандидатами.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману.

"Он показал себя как интеллектуально, так и физически. Если ты хочешь иметь сильную страну, нужно быть сильным. Он доказал, что может, он сильный. Нет никаких сомнений, у него мозг работает," – рассказал Зеленский.

Напомним, американский интервьюер Лекс Фридман записал подкаст с президентом Владимиром Зеленским, который длился более трех часов.

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