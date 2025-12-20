Зеленский рассказал подробности разговора с Навроцким: детали

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от диалога с новым политическим руководством Польши. По словам Зеленского, стороны начали путь к восстановлению глубокого доверия и интенсивного сотрудничества, что критически важно для обоих соседей.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами в чате ОП.

Зеленский охарактеризовал свой первый разговор с новоизбранным президентом Польши как «предметный, откровенный и открытый».

Хотя об интенсивности контактов говорить еще рано, сам факт начала диалога президент считает положительным сигналом.

«Мы дружеские соседи, и первый шаг сделан», — отметил президент.

Он выразил благодарность польской стороне за поддержку и историческое решение ЕС выделить Украине 90 миллиардов евро во время заседания лидеров в Брюсселе.

«Это историческое решение», — резюмировал Зеленский.

Кроме контакта с президентом Польши, Зеленский обсуждал двусторонние вопросы с премьер-министром Дональдом Туском и встречался с парламентариями Польши. Президент подчеркнул важность конструктивного сотрудничества на всех уровнях.

По словам Зеленского, разговор с новым президентом Польши только начало пути. Киев настроен на укрепление взаимопонимания и интенсивного сотрудничества во всех ключевых вопросах двусторонних отношений.

Напомним, ранее Зеленский обещал задержаться в Польше, чтобы встретиться 19 декабря, с вернувшимся с саммита ЕС польским премьер-министром Дональдом Туском.