Зеленский рассказал подробности разговора с Орбаном в Аргентине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может назвать "особенной или спланированной" встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея.

Об этом президент сказал, отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы 13 декабря.

"У нас был диалог, это правда. Я думаю, что нам нужно организовать конструктивную встречу между нашими государствами, потому что у нас есть общая граница, мы соседи и нам нужно разговаривать. Одна из очень важных тем, какую я поднимал в этом разговоре, касалась именно того, что нам нужно разговаривать, нужно решать проблемы, но я действительно не вижу глобальной проблемы в этом вопросе. Нам нужно встретиться, и я показывал ему свое положительное отношение к такой идее", — рассказал президент.

Владимир Зеленский также обсудил с Орбаном блокирование Венгрией вступления Украины в Евросоюз.

"Второе, я думаю, что я был прав и прямо дал ему информацию – он не имеет никакой причины блокировать украинское членство в ЕС. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину, не три, не пять, не десять – одну. Я жду ответа ", – резюмировал глава государства.

Напомним, Зеленский пообщался с Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины.

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