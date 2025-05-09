Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом: "Наши команды работают вместе"

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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В последнее время между Украиной и США продолжается «очень активная коммуникация» на разных уровнях. В частности, в четверг, 8 мая, состоялся телефонный разговор между президентами двух стран — Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом президент Украины сказал во время выступления на саммите стран-участниц JEF.

«У нас очень активная коммуникация с Соединенными Штатами, и не просто активная, а действительно положительная и продуктивная. Мы работаем вместе, чтобы достичь прекращения огня — надежного, продолжительного, по меньшей мере, на 30 дней. Украина готова. Я говорил с президентом Трампом вчера. Мы все на связи, наши команды работают вместе — и так должно быть», — отметил Зеленский.

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Он добавил, что Украина и все ее партнеры поддерживают идею полного прекращения огня.

«Если Россия будет затягивать войну, будет нужно усиливать санкции, особенно если они нарушат прекращение огня, когда оно наконец-то начнется. тишина», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал дату следующей встречи с лидерами «коалиции желающих». Президент надеется на единство Европы в создании новой коалиции.