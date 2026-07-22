Зеленский рассказал подробности разговора с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 июля провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которой стороны обсудили активизацию дипломатических усилий для приближения завершения войны.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, главной темой переговоров стало продвижение мирного процесса, при этом он подчеркнул, что Украина готова к завершению войны на справедливых условиях.

Реклама

«Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен — мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова», — заявил президент.

Зеленский также сообщил, что украинская и американская стороны продолжат работу над договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров.

«Наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что мы обсудили», — отметил он.

Президент поблагодарил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за их личные усилия, направленные на достижение мира, а также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и американскому народу за неизменную поддержку Украины.

Реклама

Напомним, ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированные источники сообщил, что в ходе переговоров Владимир Зеленский, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали идеи по возобновлению дипломатических усилий с целью прекращения войны и достижения мирного урегулирования.

Новости партнеров