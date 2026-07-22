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Зеленский рассказал подробности разговора с Уиткоффом и Кушнером
Украинская и американская стороны продолжат работу над договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 июля провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которой стороны обсудили активизацию дипломатических усилий для приближения завершения войны.
Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, главной темой переговоров стало продвижение мирного процесса, при этом он подчеркнул, что Украина готова к завершению войны на справедливых условиях.
«Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен — мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова», — заявил президент.
Зеленский также сообщил, что украинская и американская стороны продолжат работу над договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров.
«Наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что мы обсудили», — отметил он.
Президент поблагодарил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за их личные усилия, направленные на достижение мира, а также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и американскому народу за неизменную поддержку Украины.
Напомним, ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированные источники сообщил, что в ходе переговоров Владимир Зеленский, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали идеи по возобновлению дипломатических усилий с целью прекращения войны и достижения мирного урегулирования.