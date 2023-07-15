Зеленский рассказал подробности визита президента Южной Кореи в Украину

В Украину 15 июля прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Президент Владимир Зеленский рассказал, что стороны обсуждали все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Возвращение депортированных взрослых и детей, реализация формулы мира и подготовка Глобального саммита мира, продовольственная и энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество... Уверен, что вместе мы дадим больше силы нашим народам и глобальным позициям Украины и Республики Корея", — говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Данилов объяснил возмущение Зеленского во время саммита НАТО.

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