Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский рассказал подробности визита президента Южной Кореи в Украину

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
619
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский рассказал подробности визита президента Южной Кореи в Украину

Владимир Зеленский рассказал подробности визита президента Южной Кореи в Украину. Фото: скриншот.

Президент Южной Кореи прибыл в Украину 15 июля с необъявленным визитом.

В Украину 15 июля прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Президент Владимир Зеленский рассказал, что стороны обсуждали все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Возвращение депортированных взрослых и детей, реализация формулы мира и подготовка Глобального саммита мира, продовольственная и энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество... Уверен, что вместе мы дадим больше силы нашим народам и глобальным позициям Украины и Республики Корея", — говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Данилов объяснил возмущение Зеленского во время саммита НАТО.

Читайте также:

Подробности визита президента Южной Кореи в Украину

Подробности визита президента Южной Кореи в Украину

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
619
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация