Зеленский рассказал подробности встречи с президентом Гвинеи-Бисау

Впервые с начала полномасштабного вторжения России политический лидер из "черного континента", представляющий сразу 15 африканских стран, посетил Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями визита в Киев лидера африканской страны Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Об этом он рассказал в среду, 26 октября, во время традиционного вечернего обращения.

Зеленский напомнил, что президент Гвинеи-Бисау также председательствует в Экономическом сообществе стран западной Африки, то есть фактически является представителем сразу 15 входящих в него африканских стран. И это первый африканский лидер, посетивший наше государство после 24 февраля.

“В общем, мы последовательно расширяем наши контакты с Африкой, наполняем их новым содержанием. Многие переговоры и договоренности проходят впервые в нашей истории”, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил важность контактов с политическими лидерами стран Африки, учитывая, что на этом континенте влияние Кремля традиционно существенно. По его словам, необходимо, чтобы там "услышали украинскую позицию и знали полную правду о том, что реально происходит".

"Мы это обеспечиваем", — заверил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что идет ежедневная работа над тем, чтобы защитить нашу зерновую экспортную инициативу.

“Очевидно, что Россия снова намерена обострить глобальный продовольственный кризис, снова вернуть угрозу масштабного голода. И это, в частности, ответственность всех наших партнеров – все-таки обеспечить продовольственную безопасность и покончить с этой грязной российской игрой с голодом”, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский сообщил, что из-за сознательного российского торможения продовольственного экспорта уже 175 судов ожидают возможности выполнить контрактные обязательства.

“Это не просто какая-то торговая проблема. Это ухудшение доступа к пище для миллионов людей и угроза роста цен на базовые продукты на разных континентах – и в Африке, и в Азии, и в Европе. Если все-таки России удастся негативный сценарий, это завершится новым масштабным миграционным кризисом”, – предупредил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия как государство-террорист "заслуживает ежедневного усиления международного давления на него".

Напомним, президент африканской страны Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время визита в Киев заявил, что диктатор Путин просил его передать месседж Зеленскому.

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