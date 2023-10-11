Зеленский рассказал, пойдет ли на второй президентский срок

Президент подчеркнул, что не может "убежать" во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уйдет на второй срок после окончания войны. Впрочем, если выборы состоятся во время войны, то будут баллотироваться.

Об этом он рассказал в интервью румынскому телеканалу Digi24.

"Если бы война продолжалась – так, если бы война закончилась – нет. Я не могу убежать во время войны", высказался украинский лидер.

Что касается сроков окончания войны, то глава государства подчеркнул, что Украина находится "на последней стадии". Именно эта часть, говорит Зеленский, "самая тяжелая".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что в Украине могут состояться выборы только в том случае, если "парламенту удастся решиться все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

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