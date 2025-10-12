ТСН в социальных сетях

Зеленский рассказал, при каком условии поддержит выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Владимир Зеленский заявил, что поддержит выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он сможет остановить войну и заставить Путина сесть за стол переговоров.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он сможет остановить войну России против Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я думаю, мы будем очень рады выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира на следующий год, если он нажмет на Путина и посадит его за стол диалога, переговоров. Если Трамп остановит эти убийства...", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что прекращение огня не означает завершения войны, но может стать первым шагом к настоящему миру.

"Мы понимаем, что режим прекращения огня - это не настоящее окончание войны. Но между нами это первый шаг к финалу - к настоящему завершению войны. Если Трамп сделает это в течение года, мы с гордостью поддержим его кандидатуру", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина стремится к скорейшему завершению боевых действий и всегда поддерживала любые реальные инициативы, которые могут привести к миру.

Кроме того, Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

