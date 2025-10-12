Зеленский рассказал, при каком условии поддержит выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он сможет остановить войну России против Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я думаю, мы будем очень рады выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира на следующий год, если он нажмет на Путина и посадит его за стол диалога, переговоров. Если Трамп остановит эти убийства...", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что прекращение огня не означает завершения войны, но может стать первым шагом к настоящему миру.

"Мы понимаем, что режим прекращения огня - это не настоящее окончание войны. Но между нами это первый шаг к финалу - к настоящему завершению войны. Если Трамп сделает это в течение года, мы с гордостью поддержим его кандидатуру", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина стремится к скорейшему завершению боевых действий и всегда поддерживала любые реальные инициативы, которые могут привести к миру.

Кроме того, Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.