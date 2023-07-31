Зеленский рассказал, приедет ли в Бразилию по приглашению президента: "Оружия он не даст"

Зеленский не против визита в Бразилию.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов посетить Бразилию по официальному приглашению лидера этого государства Лулы да Силвы.
Об этом он сказал в интервью бразильскому вещателю Globo.
Зеленский подчеркнул, что готов посетить Бразилию, если не будет критической ситуации на фронте и ему удастся безопасно доехать.
"Для меня очень важна Латинская Америка. Непосредственно Бразилия и другие страны. Я бы хотел. Если я получу приглашение – я буду", — сказал президент Украины.
Также Владимир Зеленский добавил, что он был бы благодарен Луле де Сильва, если бы тот организовал ему встречу с лидерами стран Латинской Америки. Украинский глава добавил, что он не будет простить в Бразилии оружие, поскольку и так его не получит.
"Для чего мне это делать? Я знаю, что он мне ее не даст", – сказал Зеленский.
Напомним, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил, что мир устал от войны России в Украине. Именно поэтому политик настаивает на мирных усилиях разрешить "конфликт".
Читайте также:
- В Италии предлагают прибегнуть к "политическому решению" войны: в Зеленском отреагировали
- Путин манипулирует переговорами на фоне контрнаступления ВСУ: в ISW объяснили почему
- Исследователи войны объяснили, почему российские блогеры скрывают удар по Чонгарскому мосту