Зеленский рассказал, приедет ли в Бразилию по приглашению президента: "Оружия он не даст"

Зеленский не против визита в Бразилию.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов посетить Бразилию по официальному приглашению лидера этого государства Лулы да Силвы.

Об этом он сказал в интервью бразильскому вещателю Globo.

Зеленский подчеркнул, что готов посетить Бразилию, если не будет критической ситуации на фронте и ему удастся безопасно доехать.

"Для меня очень важна Латинская Америка. Непосредственно Бразилия и другие страны. Я бы хотел. Если я получу приглашение – я буду", — сказал президент Украины.

Также Владимир Зеленский добавил, что он был бы благодарен Луле де Сильва, если бы тот организовал ему встречу с лидерами стран Латинской Америки. Украинский глава добавил, что он не будет простить в Бразилии оружие, поскольку и так его не получит.

"Для чего мне это делать? Я знаю, что он мне ее не даст", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил, что мир устал от войны России в Украине. Именно поэтому политик настаивает на мирных усилиях разрешить "конфликт".

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