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Зеленский рассказал, ради чего Россия сегодня мобилизовала все свои силы

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Зеленский рассказал, ради чего Россия сегодня мобилизовала все свои силы

Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Россия мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины и сказал, что нужно делать в таком случае.

По мнению Зеленского, в этом контексте важно задействовать соответствующие публичные дискуссии и призывы.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 2 июня.

"Должны понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины. И каждый инструмент, особенно публичные дискуссии и призывы, должны быть задействованы по полной", — заявил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 2 июня

Обращение Владимира Зеленского по итогам 2 июня

Напомним, 2 июня глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что статус страны-кандидата на вступление в ЕС Украина получит до конца июня этого года.

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