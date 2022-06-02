Зеленский рассказал, ради чего Россия сегодня мобилизовала все свои силы

Зеленский рассказал, ради чего Россия сегодня мобилизовала все свои силы

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Россия мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины и сказал, что нужно делать в таком случае.

По мнению Зеленского, в этом контексте важно задействовать соответствующие публичные дискуссии и призывы.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 2 июня.

"Должны понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины. И каждый инструмент, особенно публичные дискуссии и призывы, должны быть задействованы по полной", — заявил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 2 июня

Напомним, 2 июня глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что статус страны-кандидата на вступление в ЕС Украина получит до конца июня этого года.

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