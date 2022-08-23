Зеленский рассказал, с чего началась и чем завершается деградация России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деградация России началась еще с захвата Крыма и террора против крымскотатарского народа.

А устроенный Россией массированный террор после 24 февраля стал логичным завершением этой деградации.

Об этом глава государства сказал во время открытия второго саммита Крымской платформы 23 августа в Киеве.

"Деградация России началась с захвата Крыма, с террора против крымскотатарского народа – коренного народа Крыма, с репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской общины", – сказал президент.

Он уточнил, что были изгнания всех людей, говоривших, что Крым – это Украина, кто не боялся защищать украинскую культуру, свободу на полуострове. Убийства и пытки – "мы все это видели".

Это все российские оккупанты делали и продолжают делать в Крыму с первых недель после захвата полуострова, добавил Зеленский.

"Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением этой деградации государства, которое еще не так давно приглашалось за стол с "Большой семеркой", и которое теперь борется за первенство с самыми жестокими режимами прошлого, ответственными за геноцид, захватнические действия и депортации", – сказал глава государства.

Напомним, Зеленский предупредил россиян о мощном ответе в случае атак на города Украины ко Дню Независимости.

Украина тайно проводит второй саммит "Крымской платформы"

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