Зеленский рассказал Шольцу о потребностях в бронетехнике и ПВО: что известно

Президент рассказал, о чем говорили с Шольцом.

Владимир Зеленский пообщался по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент рассказал ему о потребностях Украины в бронетехнике и противовоздушной обороне.

Об этом сообщили на официальном канале президента в Telegram.

“Поблагодарил Германию за два с половиной года лидерства. Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и продолжительного мира. Рассказал об обстановке на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны Украины, в частности, в бронетехнике и средствах ПВО", — рассказал Зеленский.

Политики обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов РФ, а также сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках “Рамштайна”.

"Выразил соболезнования в связи с трагедией в немецком Золингене во время фестиваля 23 августа", — добавил президент.

Напомним, Зеленский назвал два способа заставить Путина окончить войну.

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