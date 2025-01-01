Зеленский рассказал, сколько человек удалось вернуть из плена в течение года

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что на днях граждане были окрылены счастьем, потому что на родную землю из плена вернулось 189 украинцев.

Об этом он заявил в новогоднем обращении к нации.

"Потому что они встретят Новый год дома. Потому что мы возвращаем своих. 1358 человек за этот год. 3956 украинцев за это время. И я называю не приблизительные, а очень точные цифры, потому что каждая из них – это человек, наш человек, очень важный человек .И с возвращением каждой мы возвращаем в Украину жизнь", — заявил глава украинского государства.

"И как всякий раз, когда это происходит, плачем мы все. Неважно, растроганная мать, или это дождавшийся отец, или Президент Украины, мы плачем все, потому что все мы — люди и сохранили в себе свет. И оно помогало нам выстоять эти более тысячи дней. Быть смелыми, когда это так нужно.

Напомним, что в завершение 2024 г. состоялся обмен военнопленными. В результате которого удалось вернуть в Украину 189 украинцев.

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