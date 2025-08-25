Зеленский рассказал, сколько денег в месяц нужно, чтобы продолжать воевать с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Чтобы эффективно вести войну против России, Украине нужно ежемесячно получать от партнеров по крайней мере 1 млрд долларов на закупку американского оружия.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференциив Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Сторе.

Президент Зеленский отметил, что Норвегия может способствовать гарантиям безопасности Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны и морской безопасности.

Он сообщил, что Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать американское оружие, и что Украина стремится обеспечивать ее финансирование минимум на 1 миллиард долларов ежемесячно.

Также Зеленский рассказал о развитии украинского производства дронов и совместных возможностях с партнерами. Он подчеркнул, что инвестиции сейчас помогают не только физической поддержкой, но и создают дополнительное давление на Россию, чтобы заставить ее завершить войну.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время ожидается формализация гарантий безопасности для Украины, которые предусматривают и масштабный пакет американского оружия стоимостью $90 млрд