Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов Украины находятся в оккупации

Президент подчеркнул, что враг пытается увеличить количество оккупированных городов и сел Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день российскими войсками оккупированы 1877 украинских населенных пунктов.
Об этом глава государства сказал во время обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной, 25 февраля.
Зеленский подчеркнул, что российские захватчики пытаются увеличить количество оккупированных городов и сел Украины, а также добавить еще миллионы сломанных судеб.
"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей", – сказал президент в своем обращении.
Напомним, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заверил, что есть все шансы для завершения войны летом 2023 года. Речь идет о возвращении всех оккупированных территорий и выходе войск на границы 1991 года.
В то же время, глава ГУР Минобороны не исключил, что выход войск на границы 1991 года может не означать окончание войны, и тогда Украине придется постоянно обороняться, как Израилю.
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