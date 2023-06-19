Зеленский рассказал Сунаку о ситуации на фронте: о чем договорились стороны

В частности, политики говорили о расширении возможностей украинской армии на поле боя, в частности, благодаря дальнобойному оружию.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор 19 июня, в котором в частности говорили о помощи ВСУ и саммите НАТО.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Зеленский во время разговора с Сунаком подробно рассказал ему о ходе боевых действий.

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"Собеседники обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшее сотрудничество по расширению возможностей украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию", – говорится в сообщении ОП.

Украинский лидер также поблагодарил британского премьера за организацию конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня, и за лидерскую роль Британии в консолидации международной поддержки Украины.

Зеленский и Сунак скоординировали позиции в преддверии саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Президент Украины отметил важность предоставления государству конкретных перспектив членства в Альянсе. Стороны также обсудили шаги по реализации украинской формулы мира и подготовке гарантий безопасности для государства.

Зеленский рассказал Сунаку и о наращивании Россией производства ракет с использованием западных компонентов. Украинский лидер отметил необходимость усиления санкционного давления.

Напомним, 14 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником британского премьера по вопросам нацбезопасности Тимоти Барроу, которому рассказал о ситуации на поле боя, о потребностях украинской армии в технике, вооружении и боеприпасах в контексте подготовки очередного заседания в формате "Рамштайн".

Ситуация на фронте

В своем обращении 18 июня Зеленский отметил, что завершается очень важная "для нас всех неделя": для обороны, для шагов вперед — наступательных действий ВСУ. По словам президента, наиболее жесткое на фронте направление – Таврическое. Зеленский заверил, что украинские военные на фронте "двигаются: позиция за позицией, шаг за шагом идут вперед".

Саммит НАТО

В ожидании июльского саммита НАТО генсек Йенс Столтенберг анонсировал, что Альянс утвердит пакет помощи для Украины, призванный привести ее к натовским стандартам в течение нескольких лет.

Столтенберг также предупреждал, что на саммите НАТО не будет обсуждаться вопрос приглашения Украины к членству.

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