Зеленский рассказал, удается ли поддерживать отношения одновременно и с Китаем, и с США

Зеленский рассказал, удается ли поддерживать отношения одновременно и с Китаем, и с США

Президент подчеркнул, что Украина независимая страна, которая сама может выбирать бизнес-партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит открытого влияния на экономику Украины со стороны Китая, поэтому рассматривает страну как важного бизнес-партнера.

Об этом он заявил 10 сентября во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).

Также читайте Зеленский заявил, что не все европейские лидеры хотят видеть Украину в ЕС и НАТО

"Я не вижу пока открытого воздействия. Я его не слышал. Я не говорю, что нет сигналов со стороны США об отношениях любых стран, находящихся в Европе, с Китаем. Я не говорю о том, что в этом нет. Но мы достаточно независимая все же страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе. Если бизнес — и он чистый, открытый, дает дополнительные рабочие места в Украине, — это и есть приоритет", — сказал глава государства.

Напомним, ранее Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Впрочем, если это действительно произойдет, по мнению украинского лидера, это может стать самой большой ошибкой РФ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку