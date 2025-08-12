Зеленский рассказал, выйдет ли Украина из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Украина не планирует оставлять Донбасс, поскольку оккупированные территории Россия использует как плацдарм для дальнейшей агрессии. Отступление из Донбасса может привести к новой войне и потере контроля над другими регионами страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами 12 августа.

«Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем сделать это. Все забывают первую часть — наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских — это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что Крым уже был плацдармом для наступления России на юг Украины, а Донбасс выполняет подобную роль на востоке.

«Крым стопроцентно был плацдармом для наступления на юг нашего государства. Донбасс стопроцентно был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать никакую мобилизацию (извините, что так буду говорить, но так есть), а сепаратистов сделать российской армией. Кстати, одной из самых крепких частей их наступательных войск были именно набранные люди с оккупированных после 2014 года наших территорий. То есть это формировался плацдарм для полномасштабного вторжения», — пояснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что отступление с укреплений, которые контролирует Украина на Донбассе, будет означать открытие врагу пути для новых наступлений.

«После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем из Донбасса, с наших укреплений, с наших рельефов, с высот, которые мы контролируем, мы четко откроем плацдарм для подготовки наступления русских. Несколько лет — и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области. И не только. Также на Харьков», — предупредил президент.

Он отметил, что любые вопросы территорий должны быть тесно связаны с гарантиями безопасности.

«И поэтому, на мой взгляд, любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности. Иначе сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это примерно 30% Донецкой области, и это плацдарм для новой их агрессии», — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина может потерять контроль над почти третью Донецкой области, что приведет к изоляции крупных городов Славянска и Краматорска, которые останутся отрезанными от основной территории.

Кроме того, военные откровенно рассказали о ситуации на Донбассе. Какая сейчас там ситуация — читайте в эксклюзиве TSN.ua