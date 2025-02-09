Зеленский рассказал, зачем россияне поднимают тему проведения выборов в Украине во время войны

Выборы во время войны являются манипуляцией, направленной на возвращение Украины к старым схемам подчинения России.

Об этом рассказал президент Украины Владимира Зеленского в интервью для британского вещателя ITV News.

"Тематику выборов поднимают русские. И им понятно, им нужен их человек. Ну просто какой-то их человек, и это для них формат, в котором Украина была 30 лет. Для них понятно, когда они могут управлять институционально Украиной, не давать ей развиваться, не идти в Европейский Союз, например. И иметь такие крепкие экономические отношения с Россией, чтобы Украина была, как говорили когда-то, «сырьевой придаток России». То есть брать отсюда все ресурсы и пользоваться ими. Не давать развиваться сельскому хозяйству Украины, хорошим качественным продуктам. Поэтому им нужен марионеточный президент», — сказал Зеленский.

По его словам, выборы во время войны могут привести к серьезным последствиям для боеспособности армии. Если военное положение будет приостановлено, Украина может потерять свои военные силы, и это даст России возможность для наступательных действий.

"Что такое выборы? Сегодня я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение или приостановить военное положение. Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, русские будут счастливы. Вопрос боеспособности, духа и так далее ты теряешь... Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой. И морально, даже те, кто не будут возвращаться, все равно — это пауза. И Россия это обязательно будет использовать для наступательных действий", — добавил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что во время Второй мировой войны выборы не проводились там, где продолжались активные боевые действия. В то же время, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты хотят проведение выборов в Украине, возможно, до конца года.

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