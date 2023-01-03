Зеленский разговаривал с премьер-министрами Нидерландов и Британии: "Обсудили приближение победы уже в этом году"

Президент Украины Владимир Зеленский провел премьер-министрами Нидерландов и Великобритании.
Глава государства обсудил с лидерами Нидерландов и Великобритании ситуацию на фронте и приближение победы Украины уже в этом году.
Об этом Зеленский рассказал в своем телеграмме.
Так, премьер-министру Нидерландов Марку Рютте президент рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах. Кроме того, речь шла об оборонных потребностях Украины для "адекватного реагирования на российское вторжение".
"Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне", — отметил Зеленский.
С премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Зеленский также обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество.
"Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения", — сказал президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 января, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники заседания Ставки также обсудили вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами.
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