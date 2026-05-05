Зеленский разнес «режим тишины» Путина и жестко ответил на «перемирие» РФ

Ночью и утром 5 мая российская армия ударила по разным областям Украины, убив спасателей и гражданских. Москва в очередной раз показала свой цинизм: говорит о «тишине» на празднование Дня победы, а убивает накануне.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после атаки РФ 5 мая.

Глава государства подчеркнул, что для мира нужны реальные шаги. В то же время, Украина будет действовать зеркально.

«Абсолютный цинизм — просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дроновые удары во все дни до этого. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и ответы», — подчеркнул президент.

Атака на Украину 5 мая

Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской области. Кафиры ударили по региону ракетами и дронами. В частности, подчеркнул президент, россияне ударили повторно, когда на месте уже находились работники ГСЧС — ликвидировали пожар. Погибли два спасателя.

Кроме того, оккупационное войско атаковало Киевскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. В частности, в Павлограде была повреждена линия электропередачи: тысячи семей остались без света.

Глава государства подчеркнул, что главными целями РФ этой ночью являлись объекты энергетики. Без света после атаки остались жители четырех областей, в том числе Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Сумская. Отключения должны быть временными.

Путин объявил «перемирие»

Накануне вечером Минобороны РФ заявило, что диктатор Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Впрочем, в Москве разразились угрозами и даже «ответными ударами» по центру Киева, если Украина «сорвет празднование» парада на Красной площади.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не получала никакого официального обращения относительно «модальности прекращения боевых действий» и «перемирия» Путина. В то же время, по его словам, Киев объявляет режим тишины уже с 00.00 6 мая.

