The Guardian назвал возможную причину резких заявлений Трампа

Трамп заявил, что стал более уверенным в соглашении о прекращении войны после переговоров между США и Россией.

Президент Дональд Трамп заявил, что он "разочарован" жалобами украинского лидера на то, что его исключили из переговоров между США и Россией по прекращению войны в Украине.

Об этом пишет The Guardian.



Трамп сказал, что стал более уверенным в соглашении о прекращении войны после переговоров между США и Россией, заявив, что Украина могла бы "заключить соглашение", чтобы предотвратить войну.

"Я очень разочарован, я слышал, что они расстроены тем, что не имеют места (на переговорах)", – сказал Трамп журналистам на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде, когда его спросили о реакции Украины.

Президент США сказал, что "полусырой" переговорщик мог бы добиться урегулирования много лет назад "без потери большого количества земель".

"Сегодня я услышал: "О, ну нас не пригласили". Ну, вы там уже три года... Вам не стоило этого начинать. Вы могли бы заключить соглашение", – сказал он.

Выступая во Флориде во вторник вечером, Трамп усилил давление на Зеленского, отмечая проведение выборов, являющихся повторением одного из ключевых требований Москвы.

Президент США также предположил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до конца месяца, поскольку Вашингтон пересматривает свою позицию по отношению к России, и это изменение встревожило европейских лидеров.

Ранее во вторник Зеленский подверг критике переговоры между США и Россией за исключение из них Киева, заявив, что усилия по прекращению войны должны быть "справедливыми" и включать европейские страны, одновременно отложив свою собственную поездку в Саудовскую Аравию, где проходили переговоры между США и Россией.

Переговоры "ведутся между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине — снова об Украине — и без Украины", — сказал он.

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Комментарии украинского президента, по-видимому, разозлили Трампа, который затем начал серию атак на Зеленского, возглавлявшего борьбу Киева против вторжения России в феврале 2022 года, пишет издание.

На вопрос о том, поддержат ли США требования России заставить Зеленского провести новые выборы в рамках любого соглашения, Трамп сказал: "Они хотят место за столом, но можно сказать... разве народ Украины не имеет права голоса".

"У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, когда в Украине по сути военное положение, когда рейтинг одобрения лидера Украины — я ненавижу это говорить, но он упал до 4% — и когда страну разнесли дотла. Большинство городов разрушены. Здания разрушены. Это похоже на огромный снос зданий".

В интервью вышедшему в эфир во вторник немецкому общественному телеканалу ARD, Зеленский защищал свою популярность, говоря:

"Я президент Украины, потому что за меня проголосовало 73% людей. И сегодня я президент, потому что большинство в моей стране поддерживает меня. Я патриот, как и люди, защищающие нашу страну. Конечно, Россия хочет меня избавиться. Возможно, уже не физически, как в начале войны, а политически. И это абсолютно понятно, поскольку я очень неудобный человек", — сказал я.

Зеленский был избран в 2019 году на пятилетний срок, но он остался на своем посту, поскольку в Украине все еще действует военное положение.

Шон Севетт, занимавший должность пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома при тогдашнем президенте Джо Байдене, написал в своем сообщении в социальных сетях:

"Похоже, Трамп купился на пропагандистский крючок Путина, леску и грузило. Напоминание, в котором никто не нуждается: Путин начал войну, вторгнувшись в Украину без всякой причины, и его войска совершили военные преступления против украинского народа. Россия является стороной, отвечающей за продолжение этой войны".

Европейские дипломаты все больше обеспокоены тем, что Трамп может сделать чрезмерные уступки России в попытке заключить соглашение по Украине, которое он обещал еще до официального возвращения в президенты. В то же время сам Трамп настаивает, что его единственная цель – установление мира и прекращение величайшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

Трамп заявил, что после переговоров стал "гораздо увереннее" в возможности достичь договоренностей. "Они были очень хорошие. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство", – сказал он.

Президент США также выразил поддержку идее привлечения европейских миротворцев в Украину в случае заключения соглашения о прекращении войны. "Если они хотят это сделать, это здорово, я полностью за", — отметил Трамп. Он также добавил, что знает о готовности Франции принять участие в такой миссии, назвав это "красивым жестом", а также намекнул на аналогичные намерения Великобритании. В то же время США, по его словам, не будут принимать непосредственное участие, поскольку "мы очень далеко".

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не примет никаких миротворческих сил НАТО в Украине в рамках возможного соглашения.

Трамп вызвал глобальный резонанс, когда объявил, что провел телефонный разговор с Путиным и что оба лидера согласились начать мирные переговоры. Они планируют личные встречи в Москве и Вашингтоне.

Позже президент США заявил, что первая встреча предположительно состоится в Саудовской Аравии, но точная дата пока не определена. На вопрос журналистов о том, встретится ли он с Путиным до конца месяца, Трамп ответил: "Вероятно".

В ответ европейские дипломаты призвали Вашингтон не вставать на сторону Москвы. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кадри Симсон написала в Twitter:

"Вместе с европейскими министрами иностранных дел я говорила с [государственным секретарем США Марко Рубио] после его переговоров в Эр-Рияде. Россия будет пытаться разделить нас. Давайте не попадем в их ловушки. Работая вместе с США, мы сможем достичь справедливого и крепкого мира — на условиях Украины".

Напомним, США и государство-агрессор РФ разработали трехступенчатый мирный план, который среди прочего предусматривает проведение выборов в Украине.